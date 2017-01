‘Hamileliğim zor geçmese beş çocuk daha doğururdum’

Demet Akalın, son albümü ‘Rakipsiz’ ile radyoların en çok dinlenenler ve müzik marketlerin en çok satanlar listesinde yine birinci oldu. Geçtiğimiz hafta klip çektiği ‘Ah Ulan Sevda’ şarkısı da kısa sürede internette 1 milyondan fazla kez indirildi. Karlı havada evinde buluştuğumuz şarkıcı; kariyerinden özel hayatına kadar samimi açıklamalar yaparken, birlik beraberlik mesajı da verdi

EŞİNİ TAVLAYANA KADAR ÇOK YEMEK YAPMIŞ

Albümleri satış rekorları kıran, en çok dinlenenler listesinde zirvede yer alan Demet Akalın'la evinde bir araya geldik. 12.00'de buluşmak için sözleştiğimiz şarkıcı; tam vaktinde, saçı, makyajı ve kıyafeti hazır şekilde karşımıza çıktı. Karlar içindeki evinin bahçesinde hem çok eğlendik, hem de fotoğraf çekimi yaptık. Ardından da Five Oclock adlı mekanda sohbetimize başladık.

Akalın; çok disiplinli, dakik, sözünü esirgemeyen, enerjisiyle de girdiği ortamı değiştiren bir isim. Her sorumuza dobra dobra cevap verdi.

Çok iyi yemek yaptığını bildiğimiz Akalın'a "Evde mutfağa girer misiniz?" diye sordum. Ünlü şarkıcı, bu konuda küçük bir itirafta bulundu: "Bekarken eşimi tavlayana kadar çok yemek yapardım. Eskiden aşçı gibiydim. Şimdi mutfağa nadir giriyorum. "

Sanatçı, kızı Hira için özel yemekler yapıp yapmadığıyla ilgili şunları söyledi: "Hira'ya organik ürünler alıyoruz. Evde ne pişerse onu yiyor. Özel bir şey yapmıyoruz. Tabii her çocuk gibi köfte patatesi çok seviyor. Hira ile birlikte yaptığımız bir pasta var. Meyveleri düzenli şekilde hazırlıyor. Düzeni babasından (Okan Kurt) almış, sabırsızlığını da benden."



'Hepimiz paylaşım yapalım'

Akalın, kızının da izinden gittiğini şu cümlelerle anlattı: "Dansa ve müziğe çok fazla ilgisi var. Eline mikrofon alıp şarkı söylemeyi seviyor. Alkışlansın, seyredilsin, bakılsın istiyor. Baleye de veririm sanırım."

Ünlü popçu, şarkılarını önce Hira'ya dinletip ondan sonra albüme aldığını söyledi: "Albüm çıkmadan bütün şarkıları kızıma dinlettim. '50 Cevapsız Arama'yı çok sevdi. 'Hira söylüyorsa kesin tutar, alalım bunu' dedim. Arabaya binince ama 'Anne aç' diye benim şarkılarımı açtırıyor."

Akalın'a 'Böyle bir başarıyı hayal ediyor muydunuz?" diye sorduk, büyük bir heyecanla anlatmaya başladı: "Allah bana hayal ettiğimin fazlasını verdi. Bunun şükretmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ortaokulda bizim apartmanda Bedia Akartürk oturuyordu. 'Bir gün Sezen Aksu onu ziyarete gelecek ve beni keşfedecek' derdik. Bir şeyi 40 kere söylerseniz oluyor. Rüyalarım gerçek oldu."

Uzun süredir Gülşen'le çalışmak istediğini ve buna son albümünde fırsat bulduğunu belirten şarkıcı şöyle konuştu: "Eşi Ozan'la (Çolakoğlu) çalışırken Gülşen'le bir araya geldik. Bana şarkı yaptığını söyledi. Çok heyecanlandım. 'Neden bu şarkıyı bana verdin, niye kendine ayırmıyorsun? Bende olsa, asla Demet Akalın'a vermezdim' dedim. 'Sadece seni düşünerek yaptım' dedi. Rakip diye gösterilen bir kadının bana bu şarkıyı vermesi çok güzel. Doğru enerjiler ve güzel insanlarla çalıştığında o enerji yayılıyor."

Ünlü şarkıcı, son dönemde yaşanan terör olaylarıyla ilgili de çağrıda bulundu: "Birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Polislere sahneden inip sarılıyorum. Bizim onlara yardımcı olmamız lazım. Onlara 'Bizi her zaman kontrol edin. Trafikte gelin, alkolmetreyi getirin, üfleriz' diyorum. Göz önünde olan insanlarız ve bizim bunları yapmamız lazım. Ünü, şöhreti bırakın; insan olarak bunu yapmamız gerekiyor."

Akalın Temmuz ayındaki darbe girişimiyle ilgili de şöyle konuştu: "15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız konuşma yaptığında çok dua ettim. Sanatçılar olarak böyle bir birleşmeye ihtiyacımız vardı. Bizi biz yapan budur. Suya sabuna dokunmayan sanatçıların da paylaşım yapması gerekiyor. Bazıları çekiniyor. Biraz fazla paylaşım yaptığımda 'Şunlar şunlar paylaşmıyor, sen niye bu kadar yapıyorsun?' diyorlar. Ben yapınca belki herkes paylaşacak. Sevimsiz bir dönem geçiriyoruz ama hepsini atlatacağız."

Akalın, gözleri dolarak konuşmasına devam etti: "Reina'da ölenlere, İzmir'de şehit olan polisimize; canımız çok yandı. Mümkün olduğu kadar polislerimize ve şehit ailelerine destek olmalıyız. Onların geride kalan çocukları bizlere emanet. Boş boş bakıp geçemeyiz."



Merve YURTYAPAN







'SÜLALEMİN DUALARIYLA AYAKTA KALIYORUM'

Hem özel hayatında, hem de iş hayatında zirvede olan Demet Akalın, iş hayatında her şeye karıştığını söylüyor: "Belli bir başarıyı yakaladıktan sonra her şeyin kontrolünün sende olmasını istiyorsun ama aslında öyle bir dünya yok. Matbaaya gidiyorum, fotoğrafların seçimlerine kadar her şeye karışıyorum. Bütün şarkılarımın çıkış şarkısı olmasına dikkate diyorum. Allah işlerimi rast getiriyor. Doyumsuz da değilim."

Akalın, şarkı seçimlerinde mevsime göre stratejisinin olup olmamasıyla ilgili de "Evet, var ama söylemem; sonra beni taklit ediyorlar. Ama geçen albüm bazı şarkılarımda yanıldım. 'Şerefime Namusum'a herkes bayılıyordu, 'Ortalığı karıştıracağız, yıkacağız' dedik, etkisi beklediğimiz gibi olmadı" diye konuşuyor.

"Güzel şarkısı olana, kocamoca dinlemem, gece yarısı kalkar giderim" diyen Akalın; eşi Okan Kurt'un, işlerinde üçüncü göz olduğunu, şarkıları birlikte dinlediklerini söylüyor: "Bazen 'Sen işime karışma' desem de onun kulağına çok güvenirim."

Akalın, eşinin kendisini kıskanıp kıskanmadığıyla ilgili de şöyle konuşuyor: "Bir gün bir AVM'ye gidecektim; oranın pizzasını seviyorum. 'Aşkım Ayla Çelik'le oraya gidebilir miyim?' dedim. 'Gidebilirsin' dedi. İzin vermeyecek sandım. Sonra kokusu çıktı, sunuculuk teklifi gelmiş.



Sahnede olmayı seviyor

Eşinin de kendisi gibi işkolik olduğunu söyleyen şarkıcı, "İşinin olmadığı zamanı kızımıza ayırmasını istiyorum. Evlenirken de tek isteğim; cumartesileri çalışmamasıydı" diyor.

Müzik piyasasında herkesin stratejisinin farklı olduğunu belirten Akalın, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ben şarkıları konserler için yapıyorum. Tarkan da albüm yapıyor ama senede beş-altı konser veriyor; 35 tane işe gitmiyor. Ama ben sahnede olmayı, çalışmayı seviyorum."

Sohbetimizde söz, kızı Hira'ya geliyor. Anneliğin kendisine çok şey kattığını, eskiden daha agresif bir tutumu olduğunu söylediğimizde, bize şöyle cevap veriyor: "Eskiden bana karşı yapılan saldırılara cevap veriyordum. Evlat sahibi olunca, bir de yaş kemale erince değişiyor insan. 'Çocuk sahibi olunca hayat değişir' derlerdi; 'Ne değişebilir ki, ne saçma laf' derdim. Çocuklara, 'Ne şımarık' derdim. Eski arkadaşlarım 'Sen de çocuk sahibi oldun ya' diyorlar. Ben de inanamıyorum. Hamileliğim zor geçmese beş çocuk yapardım. İkinciyi zaman zaman düşünüyorum. Gerçi yaş 28. (Gülüyor) 'Tüp bebek tedavisi görürken 64 yaşında bile çocuk sahibi olunabilir' dediler ama o yaşta enerjin kalmaz ki."

Akalın ailesiyle bağlarının kuvvetli olmasıyla ilgili de konuşuyor: "Bunu lütuf gibi söylemek garibime gidiyor. Ben aileye değil, sülaleye düşkünüm. Çünkü onların duaları ile ayakta duruyoruz. İnsanlar şaşırıyor; 'Kuzenine bunu yapmışsın, onunla yemek yemişsin' vs. diyorlar. Niye bu kadar kargaşanın, savaşın içindesin ki? Ailen ve sevdiklerin için. Onların mutluluğu, benim için en büyük mutluluk kaynağı. Elimi eteğimi niye çekeyim ki onlardan? Dayılarımın, yengelerimin yanında büyüdüm, bende hakları çoktur. Annemden daha çok baktılar bana. Sanat camiasına, liderlere bakın; aile duygusunu kaybetmeyenler çok daha başarılı."



Özlem AVCI







SEVGİ ARSIZI, ÇOK SEVİLMEK İSTİYOR

Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullananlardan. Bu yolla birçok kişinin yardım talebini de karşılıyor. Ünlü şarkıcı, bu durumu suistimal edenlerden dertli. Rahatsızlığını bir örnekle açıklıyor: "Koltuk değnekli birine akülü araba alacaktım. Özgür Aras 'Ben arabayı buldum, parasını gönderiyorum' dedi. Ben de 'Ver bana, onunla ben konuşayım, o mutluluğunu hissedeyim' dedim. Telefon açtım. Bana 'Abla sen o akülü arabayı bırak, ben biraz yürüyebiliyorum. Bana 70 bin liralık araba al' dedi. 'Ben sana akülünün parasını göndereyim, ne istersen al' dedim."

"Ben Demet Akalın'ım. İsmim sana kapı açacaksa açsın ama beni enayi yerine koyma. Şimdi ev bakıyoruz; 2 milyon olan ev, bize 2.5 milyon oluyor. İsmim yüzünden neden o farkı vereyim?" diyen Akalın, sözlerine şöyle devam ediyor: "Instagram'da niye reklam yapıyorsun?' diyorlar. İşime yarayacak olanı neden yapmayayım ki? Küçük esnafa da destek oluyorum. Oradan aldığım duanın haddi hesabı yok. Ben sevgi arsızıyım. Daha fazla alkışlanmak, daha fazla sevilmek istiyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, güzel paralar kazanıyorum, mutlu bir ailem var, hepsine eyvallah ama işe yaramak çok güzel bir şey. Yardım etmek bana inanılmaz haz veriyor."

Sanatçının turne takvimi oldukça yoğun. Çok çalışıyor ama bundan şikayetçi değil. "Peki, kızınız Hira'yı bırakıp nasıl gidiyorsunuz?" diye sorduğumda; Akalın, "Bazen gittiğimi bile anlamıyor. Yurt dışına işe gittiğimde bile en fazla yedi saat kalırım. Gidiyorum, sahneye çıkıyorum. İş bitiminde hemen dönüyorum ki Hira uyandığında beni görsün" diye cevap veriyor.

Akalın, Hira rahatsızlandığı için Işın Karaca'nın düğününe katılamamıştı. Aralarında bir sorun olmadığını, Karaca'nın kendisini anlayışla karşıladığını söyleyen Akalın, "O durum bana parti olarak geri döndü. Kınada çok eğlenmiştik. Düğüne gidemeyen kızlarla beraber başka bir parti daha yapacağız" dedi.



'60 yaşında gibiyiz'

Ünlü şarkıcı, en kötü huyunun çabuk unutmak olduğunu söyledi: "Mesela birisiyle konuşmuyorum ama sonra bir bakıyorum unutmuşum. Kin tutmuyorum. Güzel bir şey değil bu. Bazı insanlar bir daha hayata alınmamalı bence. Ben aynı hatayı dörtbeş kez yapıyorum."

Okan Kurt'la evliliklerinde altıncı yıla giren şarkıcı; 'Minik' diye seslendiği eşinin kendisini hizaya soktuğunu, eski dominantlığının kalmadığını söyledi. Akalın, özellikle anne olduktan sonra eski enerjilerinin kaybolduğunu belirterek "60 yaşında gibi yaşıyoruz. Eskiden 'Cahide'ye gidelim' derdim; şimdi çocuk o kadar çok yoruyor ki, yorganın altında film seyretmeyi tercih ediyoruz" diyor.



İlker GEZİCİ