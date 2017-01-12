Hande’yle kavgamız maddi değil manevi

Eski ortağı Hande Yener’le yollarını ayıran Berksan: Bizim aramızda para ve ticaret ile ilgili hiçbir sorun yaşanmadı. Benim manevi kırgınlıklarımdan dolayı yaşanmış manevi bir küslüktür. Evet, ben küsüm. Kırgınlığım da kolay kolay geçecek bir şey değil

Son günlerde '6' adlı albümüyle sıkça konuşulan Berksan'la iş hayatından özel hayatına, eski ortağı Hande Yener'le yaşadığı polemikten siyasete kadar uzanan samimi bir sohbet gerçekleştirdik...

Herkes single yaparken '6' ismini verdiğiniz bir albüm çıkardınız. Neden albüm yaptınız?

Birçok parçamız vardı ve albüm yapalım dedik. Şu anda çok güzel gidiyor; laf olsun diye söylemiyorum. 5-10 milyon gibi bir rakam beklemiyordum ama aldığım tepkilerden çok mutluyum.



SAHTE MUTLULUK OLMAZ

Tıklanma demişken, birçok sanatçının 100 milyona yakın tıklanma oranı var. Sizce doğru mu bu tıklanma oranları?

Ben şöyle hesaplıyorum: Türkiye'de yaşayan 80 milyon insan var. Yurt dışında da 20 milyon olsa toplam 100 milyon. Yani baktığın zaman hesap tutmuyor. Ama dünyadaki tüm Türk Cumhuriyetleri'ndeki 500 milyon insanı baz alırsak, o zaman rakam tatmin etmiyor. (Gülüyor) Ben sahte mutluluklarla ilgilenmiyorum. Evime gidip rahat rahat, yaptığım işten gurur duyup uyuyabiliyorsam bu buna yetiyor.

'Gelme Gelme' adlı şarkınızın klibini neden yakın arkadaşınız Kutsi'nin kız arkadaşı Feyza Çıpa ile birlikte çektiniz...



'Gelme Gelme' videosu cesaret isteyen bir klipti, çünkü yüzümün çok az göründüğü bir klip oldu. Yönetmenliğini Murat Joker yaptı ve benim içime çok sindi. Feyza Çıpa'nın klibe eşlik etmesine gelince... Kutsi şarkımın fanıydı. Onunla 'Klipte kimi oynatalım?' diye konuşurken 'Neden Feyza olmasın?' dedik. Feyza, çok güzel oynadı.

Sizin aşk hayatınız nasıl gidiyor?

Benim hayatımda en berbat giden şey aşk... Gerçekten beceriksizim.