Özge Ulusoy, sağlıklı yaşamın sırlarını paylaştı

Ünlü manken Özge Ulusoy, katıldığı bir programda sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarını paylaştı. Sağlıklı yaşamın sadece vücut bedenleri ile olmadığını belirten Özge Ulusoy "Bütün gün spor yapıp kötü besleniyorsanız, hiç bir anlamı yok" dedi.

Sağlıklı yaşamanın sırlarını paylaşan ünlü manken Özge Ulusoy, "Sağlıklı beslenme için herkesin 34 - 36 beden olacak diye bir şey yok. Her vücudun sağlıklı bir kilosu ve bedeni vardır. Sağlıklı beslenmeyi şöyle düşünmemiz gerekiyor, benim cildim, organlarım, tırnaklarım sağlıklı mı. Aslında ben beslenmemizin içeriden geldiğine de inanıyorum. Bütün gün spor yaparak, kötü besleniyorsanız, hiçbir işe yaramaz" dedi.

Özge Ulusoy organik ürünlerle ilgili olarak ta "Çocuklarımız, ailemiz ve tabiki kendimiz için organik beslenmeye çalışıyoruz. Organik ürünlerde direk yetiştiricilerinden sertifikalı oluyor. O yüzden organik ürünler çok güvenilir" diye konuştu.

Sağlıklı beslenme paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde sosyal medyada fenomen olan Nilgün Bodur' ise, "Benim mutfağımda un, şeker ve yağ yok. Ama onun yerine geçen onlarca uygun fiyatlı gıda var. Örneğin muz ve hurma, hem unlu bir besindir hem de şeker desteği verir. Yani siz kekin içinde un ve şeker yerine, olgun muzu kullanırsanız, hem muz kokulu bir muzlu kekiniz olur, hem de un ve şeker almamış olursunuz" diye konuştu.