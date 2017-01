Sporun birleştirici gücüyle omuz omuza olduğumuzu herkese göstereceğiz

Yarınki Spor Toto All Star 2017 organizasyonundan elde edilen gelirin şehit aileleri ve gazilere bağışlanacağını söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Ülke olarak çok talihsiz olaylar yaşadık ama hayat devam ediyor. Sporun birleştirici gücü altında omuz omuza durarak ne kadar güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri kuşkusuz Hidayet Türkoğlu. Basketbolda Türkiye'de kazandığı başarıların ardından 15 yıl da NBA'de forma giydi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şimdi başarılarına yenilerini ekliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu, yarın Spor Toto All Star 2017 organizasyonunu, şehit aileleri ve gaziler yararına düzenliyor. Etkinlik öncesinde Türkoğlu'nun makamına giderek organizasyonla ilgili görüşme fırsatı bulduk. Basketbol denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Türkoğlu; yoğun programına rağmen bize yarın gerçekleşecek organizasyonun detaylarını anlattı. Sporun birleştirici gücünü ön planda tutan Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği destekten bahsetti. Türkoğlu, son dönemde yaşanan terör olaylarının ardından birlik ve beraberlik mesajı da verdi...



Yarınki Spor Toto All Star 2017'de basketbolseverleri neler bekliyor?

Etkinliğimizin 14'üncüsünü düzenliyoruz. Tüm basketbolseverler çok keyifli bir gün geçirecekler. Sanatçı dostlarımızın da katılımıyla çok güzel bir şov yapmayı düşünüyoruz. Saat 11.00'de kapılar açılacak. Dört saat boyunca farklı aktiviteler olacak. Tüm basketbolseverler gibi ben de yarını heyecanla bekliyorum.



SANATÇILAR ÖZEL ŞOVLAR HAZIRLADI

Basketbol camiası olarak son dönemde Türkiye'de yaşanan terör olaylarına kayıtsız kalmadınız. Yarınki organizasyonu, şehit aileleri ve gaziler yararına gerçekleştiriyorsunuz...

Ülkemiz hassas bir dönemden geçiyor. Son günlerde büyük üzüntü duyduğumuz olaylar yaşadık. Biz de basketbol ailesi olarak şehit ailelerine ve gazilere nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Bu nedenle tüm gelirin onlara bağışlanmasını istedik. Basketbolseverler için maçlarda göremedikleri bir atmosferin yaratılmasını istiyoruz. Burada çok güzel bir amaç var. Basketbolu seven bir toplum var. Halkımızdan gelecek olan destek, bizleri de çok mutlu edecek. Bir amaç uğruna burada olacak halkımızın bu organizasyonu sahipleneceğinden eminim. Biz de bunun için çok güzel bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Ekibim çok güzel şeyler yapıyor.



Programda ne gibi şovlar olacak?

Birçok farklı etkinliğimiz olacak. Yetenek yarışması yapacağız, üçlük yarışması olacak. Ayrıca sürprizlerimiz de var. Ve tabii ki All Star takımlarının maçı olacak. Ayrıca değerli sanatçılarımız da devre arasında şovlar yapacaklar. Sporseverler dolu dolu dört saat geçirecek.



Takımlardaki basketbolcular oylama ile mi seçildi?

16 Aralık'ta seçimlere başladık. İlk beşin halk tarafından seçilmesini istedik. Daha sonra antrenörlerin seçimiyle sonuca ulaştık. 600 bin kişi oy kullandı. Aslında katılımın daha yüksek olmasını bekliyorduk. Malum tatsız olaylardan dolayı böyle oldu ama önümüzdeki yıllarda bu rakam artacaktır.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz çarşamba günü Külliye'de bir araya geldiniz. Kendisi yarınki etkinliğe katılacak mı?

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizde sporun gelişimine her zaman destek olan, spora gönül vermiş biri. Fırsat buldukça birçok organizasyona da gitmeye çalışıyor. Gündemin gidişatına göre yoğun değilse, bizimkine de zaman ayırmak isteyecektir. Ancak gündem çok yoğun. Bu yoğun programı içerisinde bizimle görüşmeyi kabul etmesi bile bizi çok onore etti. Kendisinin bu süreçte bize verdiği destek, bu projeleri hayata geçirmemizde çok etkili oldu. Onun desteği, bu projeleri daha motive olarak ve daha istekli yapmamızı sağlıyor. Allah ondan razı olsun.





Hidayet Türkoğlu; Merve Yurtyapan ve Özlem Avcı için hazırlanan formaları imzaladı.



ERDOĞAN'IN DESTEĞİ BİZİ MUTLU ETTİ

Sayın Erdoğan, All Star organizasyonuyla ilgili görüşlerini size bildirdi mi?

Biz etkinliğimizi kendisine bildirdik, yani konuya hakim. Bu projeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'mızla yürütüyoruz. Elde edilen gelir, onların kurmuş olduğu bir düzen üzerinden şehit ailelerine ve gazilerimize yönlendirilecek. Bu konu hakkında kendisiyle de görüştük. Malum Türkiye'de bazen daha fazla zaman ayrılması gereken gündemler oluyor. Belki de Cumhurbaşkanımızı bu nedenle çok fazla spor aktivitelerinde göremeyebiliyoruz. Ancak kendisi stat açılışlarına ve maçlara katılmaya çalışıyor. Olur da yarın gelirse bizi çok şereflendirir. Ancak şu ana kadar göstermiş olduğu destek bile bizi çok mutlu ediyor.



Bu organizasyonla birlik ve beraberlik çağrısı da yapıyorsunuz...

Sporun en güzel yanı; hangi mezhepten, dinden olursa olsun, herkesi birleştirmesi. Biz de basketbol ailesi olarak bu süreçte Omuz Omuza kampanyası başlattık. All Star'da da taraftarımızın, işadamlarımızın, sanatçılarımızın omuz omuza olduğunu, bu süreçte birlik beraberlik içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Farklı düşüncelerdeki insanlar sadece bir amaç için orada olacak. Bu tabloları görmek bizi çok mutlu ediyor. Hayattan kopmamak lazım diye düşünüyorum. Önlerinde güzel bir fırsat var. Çocuklarıyla veya arkadaşlarıyla gerçekten üç-dört saat güzel vakit geçirecekler. Amaç zaten herkesin gönlünce bir şeyler yapmasını sağlamak.



TÜRKİYE, SPORA DEĞER VEREN BİR CUMHURBAŞKANI OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığınız görüşmede Türk basketbolunun gelişimiyle ilgili neler konuştunuz? Cumhurbaşkanımız görüşmemiz sırasında bize çok destek oldu. Eski bir sporcu olduğu için zaten spora her zaman destek veriyor. Spora değer veren böyle bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Onun verdiği destek bizim işimizi çok kolaylaştırıyor, daha arzulu ve istekli olmamızı sağlıyor. Cumhurbaşkanımız sadece basketbol için değil, genel olarak ülkemizdeki sporun gelişimi için de çok uğraşıyor. Biz de kendimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu dört yıl içinde çok güzel işler yaparız.





Hidayet-Banu Türkoğlu çiftinin iki kızları var.



BASKETBOLSEVERLER EVLERİNE MUTLU BİR ŞEKİLDE DÖNECEK

Sanatçılar, işadamları, sporcular; el ele verip halkı sokağa çıkmaya, hayattan kopmamaya davet ediyor. Sizin bu konudaki çağrınız nedir?

Son günlerde ülke olarak gerçekten çok talihsiz olaylarla karşılaştık. Ancak bir şekilde hayatın devam ettiğini göstermemiz gerekiyor. Tüm şehitlerimizin acıları her zaman bizimle olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemiz için can veren insanların mekanları cennet olsun. Şu an bu noktada birlik ve beraberliğimizi göstermemizin tam zamanı. Bu süreçte ne kadar birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza olursak; yaşananları o kadar çabuk atlatırız. Sporun kuvvetli bir araç olması bizi çok mutlu ediyor. Umarım bu tabloyu hep birlikte yarın da göreceğiz. Omuz omuza durduğumuzu herkese göstereceğiz. Bilet satışlarımız devam ediyor. Herkesin katılmasını istiyoruz. Güzel vakit geçirecekler, hem de güzel bir şeye el atmış olacaklar. Evlerine dönerken hayırlı bir iş yapmanın mutluluğunu duyacaklar. Tabii ki bu acılar bir parçamız, yaşananları hiçbir zaman unutamayacağız. Ama yarın hayatın bir şekilde devam ettiğini sporcumuzla, seyircimizle, sanatçımızla ve işadamımızla hep beraber, omuz omuza durarak herkese göstereceğiz.



SOSYAL SORUMLULUĞUN NE OLDUĞUNU AİLECE BİLİYORUZ

Siz ve eşiniz Banu Türkoğlu, sosyal sorumluluk projelerine çok fazla destek oluyorsunuz...

Elimizden geldiğince yardım işlerinde yer almaya çalışıyoruz. Hayat felsefemiz her zaman bu yönde oldu. Eşim bunlara çok zaman ayırıyor. Ben de fırsat buldukça ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Sosyal sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu ailece biliyoruz. Bundan sonra bu tarz projeleri daha çok yapacağız. Dokunabildiğimiz her insana ulaşmak istiyoruz. 2017 All Star'ına da basketbol ailesi olarak böyle bir giriş yapmak istedik. Bizi bu tarz projelerde çok daha fazla göreceksiniz.