Damla Buket Çakıcı, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan intikamını aldı

İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011’te Maslak’ta silahlı saldırıya uğradığında yanında ‘sağ kolum’ dediği asistanı Damla Buket Çakıcı vardı. Saldırıdan önce ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Tatlıses, 27 Eylül 2011'de sürpriz bir şekildesevgilisi Ayşegül Yıldız ile hastane odasında nikah masasına oturmuştu. Ayşegül Yıldız'ın nikah masasına oturma şartı; Damla Buket Çakıcı'nın işten çıkartılması olmuştu. Ünlü sanatçı, Ayşegül Yıldız'dan Kasım 2013'te boşandı.



NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Posta'nın haberine göre; Ayşegül Yıldız bir süre önce kızları Elif Ada'yı alarak memleketi Bursa'ya yerleşti. İbrahim Tatlıses de Damla Buket Çakıcı'yla tekrar barıştı. Çift nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.







ESKİ EŞİYLE TAKİBİ BIRAKTILAR

Damla Buket Çakıcı yılların intikamını aldı. İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'ı sosyal medyada takip etmeyi bırakmasını istedi. Bunun üzerine Ayşegül Yıldız da İbrahim Tatlıses'i takipten çıkardı.

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