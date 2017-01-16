Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin üçüncü bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği dizinin başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizinin merak edilen üçüncü bölüm fragmanı yayınlandı.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK (YENİ BÖLÜM)

Yayın Tarihi : 18 OCAK ÇaRŞAMBA 2017

Yayın Saati : 20.00

Yapım : AY YAPIM

Yapımcı : KEREM ÇATAY

Yönetmen: : ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI

Senaryo : ECE YÖRENÇ

Müzik : TOYGAR IŞIKLI

Oyuncular : KEREM BÜRSİN (Ali), LEYLA LYDİA TUĞUTLU (DERİN), GÜRKAN UYGUN (ŞAHİN), OSMAN ALKAŞ (RAUF), Defne Kayalar, Nilperi Şahinkaya, Ali Yörenç, Burak Tamdoğan, Seda Akman, Berrak Kuş, Bengü Ergin Balta, Hakan Çimenser, Serkan Börekyemez, Hazal Benli, Cemre Öktem, Emir Özyakışır, Selim Türkoğlu, Barış Akkoyun

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 3. BÖLÜM FRAGMANI!

3. bölüm özeti:

Hiç beklemediği bir anda babasını karşısında gören Derin şaşkına döner fakat Ali'nin de desteğiyle onunla evine döner. İkisi de bu gidişin esarete giden bir yol olduğundan habersizdir.

Şahin'le karşı karşıya gelmek Tekin'in unutmaya çalıştığı anılarının tekrar yüzeye çıkmasına neden olur. Onun geçmişle olan hesaplaşması, Ali'nin sırlarına da ışık tutar.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK DİZİSİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDEN KARELER

Derin'i bir kez daha kaybetmemeye kararlı olan Ali, onu ev hapsinden kurtarmak için Aslı'yla iş birliği yaparken Yiğit'in ona karşı kurduğu tuzağı gözden kaçırır.

Tekin, Şahin ve Ali'nin kızından uzak durması için elinden geleni yapar ve Rauf Anne'nin en çok ihtiyaç duyduğu anda Ali'nin elini kolunu bağlar. Ali'yle Derin ayrı ayrı hayata tutunmaya çabalarken çözüm hiç beklemedikleri bir yerden gelecektir.



