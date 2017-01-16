Burcu Gönder'in son halini görenler şaşkına döndü

8 yıl aşk yaşayıp ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde 2015 yılının son aylarında nikah masasına oturan oyuncu Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder, uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çıktı. Güzel oyuncu Burcu Gönder'in aldığı fazla kilolar görenleri şaşkına çevirdi.

8 yıllık ilişkilerini bitirdikten sonra barışıp Kasım 2015'de nikah masasına oturan Bülent Emrah Parlak ile sekiz ay önce anne olan eşi Burcu Gönder uzun bir aradan sonra katıldıkları davette ortaya çıktı. Gönder'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.







GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Geçtiğimiz Mayıs ayında Usa adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına alan Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder, uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çıktı.







8 ay önce bebeklerini kucaklarına alan ikiliden Burcu Gönder'in aldığı fazla kilolar ise görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu, yeni saçları ve imajıyla objektiflere poz verdi.

BÜLENT EMRAH PARLAK VE BURCU GÖNDER DÜNYA EVİNE GİRDİ

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