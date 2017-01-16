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'den önlemi

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 13:50
Mehmet Ali Erbil'den Yasmin Erbil önlemi
Mehmet Ali Erbil'den Yasmin Erbil önlemi

, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve çok konuşulan bir isim oldu. Ünlü sunucu ve şovmen , 1996 yılında boşandığı 'dan olan 21 yaşındaki kızı Yasmin Erbil'i sosyal medyada yaptığı video ve fotoğraf paylaşımlarıyla dünyasında çok fazla yer almaya başlayınca önlem aldı ve Londra'ya yolladı.

Posta'da yer alan habere göre şovmen ; 1996 yılında boşandığı 'dan olan 21 yaşındaki kızı Yasmin, Instagram'daki dikkat çeken video ve fotoğraflarıyla dünyasında çok fazla yer almaya başlayınca önlem aldı.

LONDRA'DA EĞİTİM ALACAK

Erbil, kızını okuması için Londra'ya gönderdi. , önce dil kursuna gidecek ardından da oyunculuk eğitimi alacak.

YASMİN ERBİL'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

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