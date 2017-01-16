Mehmet Ali Erbil'den Yasmin Erbil önlemi

Yasmin Erbil, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve çok konuşulan bir isim oldu. Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, 1996 yılında boşandığı Nergis Kumbasar'dan olan 21 yaşındaki kızı Yasmin Erbil'i sosyal medyada yaptığı video ve fotoğraf paylaşımlarıyla magazin dünyasında çok fazla yer almaya başlayınca önlem aldı ve Londra'ya yolladı.

Posta'da yer alan habere göre şovmen Mehmet Ali Erbil; 1996 yılında boşandığı Nergis Kumbasar'dan olan 21 yaşındaki kızı Yasmin, Instagram'daki dikkat çeken video ve fotoğraflarıyla magazin dünyasında çok fazla yer almaya başlayınca önlem aldı.

LONDRA'DA EĞİTİM ALACAK

Erbil, kızını okuması için Londra'ya gönderdi. Yasmin Erbil, önce dil kursuna gidecek ardından da oyunculuk eğitimi alacak.

YASMİN ERBİL'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI