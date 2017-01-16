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Sertab Erener kuaförünün azizliğine uğradı

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 11:09 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 11:10
Sertab Erener kuaförünün azizliğine uğradı
Sertab Erener kuaförünün azizliğine uğradı

52 yaşında olmasına rağmen her zaman bakımlı haliyle gençlere taş çıkaran sevilen şarkıcı Sertab Erener devamlı gittiği kuaförünün azizliğine uğradı. Sertab Erener'in saçlarını görenler kısa süreli şok yaşadı.

Güzelliğiyle genç meslektaşlarına taş çıkaran ünlü şarkıcı Sertab Erener, kuaförünün azizliğine uğradı. Sürekli gittiği kuaförde bu kez saçlarını boyatmak isterken saçlarından olan Erener, "Saçlarımdan sıkıldığım için kestirdim" açıklamasında bulundu.

SAÇLARINI YAKTILAR

52 yaşındaki popçu, sarı saçlarının rengini daha da açtırmak isteyince saçları yandı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Erener, "Uzun saçtan sıkılınca kestirdim" dese de saçlarındaki yıpranma, değişikliğin mecburi olduğunun kanıtıydı.

İşte Sertab Erener'in son hali:





Kaynak: Takvim

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