Okan Karacan 140 kilodan 70 kiloya düştü

Etiler'de eşi Zeynep ve küçük oğlu Alican'la görüntülenen Okan Karacan, "Vücudumun yarısı gitti neredeyse, 140 kilodan 70'e düştüm. Çok şükür sağlığım yerinde bir sıkıntım yok" dedi.

Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 70 kilo veren ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan, oyunculuğu bırakıp ticarete atıldı. Eşiyle birlikte Etiler'de görüntülenen Karacan, oğlunu kucağına alıp dolaşan ünlü oyuncu, prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atıldığını söyledi.







TİCARETE ATILDI, OYUNCULUĞU DÜŞÜNMÜYOR

Zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak şimdilik oyunculuğu düşünmediğini belirten Karacan, "Gelen roller beni açmıyor. Artık aile çocuk olunca biraz zor geliyor oyunculuk. Ticarete atıldım, şu an iki şirketim var ve işimin başındayım. Magazin programında yorumcu olmam için teklif de aldım, ama olumsuz yanıt verdim. Ekranda eşe dosta sallayıp tutmak bana göre değil. Ancak güzel bir yarışma programı yapmayı isterim" dedi.







