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'in yeni filmi "Olanlar Oldu" 20 Ocak'ta a girecek

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 18:11
Ata Demirer'in yeni filmi "Olanlar Oldu" 20 Ocak'ta vizyona girecek
Ata Demirer'in yeni filmi Olanlar Oldu 20 Ocak'ta vizyona girecek

Senaryosunu 'in kaleme aldığı "Olanlar Oldu", 20 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı filmde, , , , ve rol aldı.

Basın gösterimi yapılan "Olanlar Oldu" filminin ardından açıklama yapan sinema eleştirmeni , Demirer'in başrolde de oynadığı filmin, düzeyli ve popüler komedi olduğunu söyledi.

Dorsay, filmdeki karakterlerin oyunculuk anlamında iyi bir performans sergilediklerini kaydederek, " kuşkusuz iyi bir komedyen. Çift rolde bayağı parlıyor. Çok yüksek düzeyde, çok sofistike ve incelikli bir komedi değil ama bu dönemde ihtiyacımız olan gülme olayını rahatlıkla karşılıyor. Bu bakımdan benim sevdiğim bir film oldu." dedi.

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği filmin yapımcılığını Necati Akpınar üstlendi.

Komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, , , , ve rol aldı.

Ata Demirer'in, kostümler, peruk ve makyajla 60'lı yaşlarda bir kadın olan "Döndü" ile "Kaptan Zafer" karakterlerini canlandırdığı filmin konusu şöyle:

"Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir."

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