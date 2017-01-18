Sevgilisi ile aynı klipte

Şarkıcı Ece Seçkin'in yeni şarkısı 'Olsun'un klibi geçtiğimiz gün yayına girdi. Klibin sürprizi ise, Ece Seçkin'e klipte eşlik eden Batuhan Sevimo oldu. İddialara göre Seçkin, klipte kendisine eşlik eden Sevimo ile aşk yaşıyor. Bir dönem Avustralya'da eğitim alan ve halen Bilgi Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdüren Batuhan Sevimo, YouTube üzerinde İngilizce şarkılarıyla oldukça popüler olan Wine Red isimli grubun da solistliğini yapıyor. Sevimo, yakın zamanda bir albüm çıkarma hazırlığında.



İşte 'Olsun'dan kareler...



















