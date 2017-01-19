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, 5'teki o sahneleri filmden çıkarttı

YÜKSEL YAVUZ YÜKSEL YAVUZ
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 11:22
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'teki o sahneleri filmden çıkarttı
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'teki o sahneleri filmden çıkarttı

Ünlü komedyen , gelen tepkiler üzerine ' 5' filmindeki Azeri boksör sahnesini sileceğini duyurdu. Filmin, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ında Recep İvedik ve Azeri bir boksörün karşı karşıya geldiği sahnede yaşanan diyaloglara Azeri halkı büyük bir tepki göstermişti.

İnstagram'dan o sahneleri sileceğini belirterek bir açıklama yaptı. Gökbakar, "İki gün evvel Recep İvedik 5'in fragmanını yayınladık ve çok büyük bir ilgi gördü. İki günde on milyon izleme oldu ve herkese teşekkür ederim. Fragmandan sonra çirkin bir polemik başladı. Ben filmlerimi gülmek ve güldürmek için yapıyorum. Bir Azerbaycan Türkü kardeşimi bile üzmek benim gönlümü derinden yaralar. Seve seve bu sahneyi filmimden çıkarıyorum. Böylece hem kardeşliğimizin hem de dostluğumuzun mertçe bir kanıtı olsun. Art niyetle, filmimin üstüne gitmeye çalışanların da oyunu bozulmuş olsun. Tüm Türk milletini saygıyla selamlıyorum" dedi.

Recep İvedik 5 filminin fragmanı yayınlandı

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNDE BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN SAHNE! RECEP İVEDİK 5'TEN KARELER

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