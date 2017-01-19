Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında anne ve babasının geçmiş yıllara ait fotoğraflarını paylaşıp altına duygusal bir not düştü.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün Londra'ya uçtu. Burada dil okuluna gidip oyunculuk eğitimi alacak olan 21 yaşındaki güzel, babası tarafından magazin dünyasından kopartılmak için yurt dışına gönderildiği yönündeki haberleri yalanlarcasına duygusal bir paylaşımda bulundu.



"SİZİN SAYENİZDE GÜÇLÜ OLMAYI ÖĞRENMİŞİM"

1996 yılında evliliklerini bitiren annesi ile babasının birbirine sarılmış bir fotoğrafını paylaşan Erbil, "Her zaman her kararımın arkasında benimle durdunuz. Aramızdaki bağ o kadar kuvvetli ki ikinizden de çok şey taşıyorum içimde. İyi ki en iyi anne babaya sahibim ve iyi ki sizin sayenizde hep güçlü olmayı öğrenmişim" ifadelerini kullandı.



İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:





YASMİN ERBİL'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

MEHMET ALİ ERBİL'DEN YASMİN ERBİL ÖNLEMİ