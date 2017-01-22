Chloe yenge güzellik uğruna bıçak altına yattı

Serdar Ortaç'ın model eşi Chloe Loughnan da estetikli ünlüler kervanına katıldı. İrlandalı model, göğüslerini büyütmek için önceki hafta özel bir hastanede bıçak altına yattı.

ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI



24 yaşındaki model, operasyonunu Gülşen'in doğum yaptığı hastanede yaptırınca gerçek ortaya çıktı. Küçük göğüslerinden şikayetçi Loughnan'a Ortaç'ın refakat ettiği öğrenildi. Bu arada o dönemde göğüslerini büyüten İrem Derici'nin ameliyatını da gazeteciler Gülşen'in doğumu için hastaneye gittiğinde öğrenmişti.

İREM DERİCİ BIÇAK ALTINA YATTI



