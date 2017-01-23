Bülent Ersoy köpeğin kulağını kesen çocuklara dava açmaya hazırlanıyor

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaşan iki kişi 4 bin 404 lira idari para cezası almıştı. Hafta sonu Kıbrıs'ta sahneye çıkan Bülent Ersoy köpeğin kulağını kesen çocukları unutamadığını ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy hafta sonunda Girne Rocks Hotel'de sahneye çıktı. Kulak kesen çocukları unutamadığını söyleyen Bülent Ersoy, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.



"AVUKATIM ÇOCUKLAR HAKKINDA DAVA AÇIYOR"



Sosyal medyada yayınlanan ve yavru bir köpeğin kulaklarını kesen çocuklara adeta ateş püsküren Bülent Ersoy çocukların yakalanarak gözaltına alındığına çok sevindiğini belirterek "Pazartesi günü avukatım çocuklar hakkında dava açıyor. Talimat verdim işin peşini bırakmayacağım. Kulak nasıl kesilir göstereceğim onlara. Hayvanlara eziyet edenlere karşı örnek bir dava olacak" dedi.