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ARKADAŞINA GÖNDER Demet Akalın açıkladı! Gülşen iki dadıya 15 bin lira mı ödüyor?
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açıkladı! iki dadıya 15 bin lira mı ödüyor?

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 16:25
Demet Akalın açıkladı! Gülşen iki dadıya 15 bin lira mı ödüyor?
Demet Akalın açıkladı! Gülşen iki dadıya 15 bin lira mı ödüyor?

Geçtiğimiz Haziran ayında aranjör sevgilisi ile nikah masasına oturan ve 10 Ocak'ta oğlu Azur Benan'ı kucağına alan 'in, oğlu için tuttuğu iki dadıya aylık 15 bin lira ödeme yaptığı iddia edilmişti. Gülşen'in yakın dostu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'dadı' iddialarına cevap verdi.

Oğlu Azur Benan dünyaya geldikten sonra Rumelihisarı'nda aylık 45 bin TL kirası olan deniz manzaralı, bahçeli, özel güvenlikli 3 katlı bir villada yaşamaya başlayan 'in iki dadı tuttuğu ve 15 bin lira maaş ödediği iddia edildi.

"YAVRUSUNA KENDİ BAKIYOR"

İddiaların ortaya atılmasının ardından Gülşen'in yakın arkadaşı , bu haberlere cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Ünlü popçu, sosyal medya hesabından, "Gülşenim kendi bakıyor yavrusuna. Hem de ayıla bayıla, zevkle. Ne dadı var ne hemşire. Üzmeyin güzel anneyi lohusa benim arkadaşım lohusa" açıklamasını yaptı.

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