Demet Akalın açıkladı! Gülşen iki dadıya 15 bin lira mı ödüyor?

Geçtiğimiz Haziran ayında aranjör sevgilisi Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan ve 10 Ocak'ta oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen'in, oğlu için tuttuğu iki dadıya aylık 15 bin lira ödeme yaptığı iddia edilmişti. Gülşen'in yakın dostu Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'dadı' iddialarına cevap verdi.

Oğlu Azur Benan dünyaya geldikten sonra Rumelihisarı'nda aylık 45 bin TL kirası olan deniz manzaralı, bahçeli, özel güvenlikli 3 katlı bir villada yaşamaya başlayan Gülşen'in iki dadı tuttuğu ve 15 bin lira maaş ödediği iddia edildi.



"YAVRUSUNA KENDİ BAKIYOR"



İddiaların ortaya atılmasının ardından Gülşen'in yakın arkadaşı Demet Akalın, bu haberlere cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Ünlü popçu, sosyal medya hesabından, "Gülşenim kendi bakıyor yavrusuna. Hem de ayıla bayıla, zevkle. Ne dadı var ne hemşire. Üzmeyin güzel anneyi lohusa benim arkadaşım lohusa" açıklamasını yaptı.