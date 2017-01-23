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Hande Soral nişanlandı

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017
Hande Soral nişanlandı
Hande Soral nişanlandı

Güzel oyuncu Hande Soral, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu İsmail Demirci ile nişanlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Soral'a evlenme teklif eden Demirci, önceki gün Çorlu'daki kız evine giderek Soral'ı ailesinden istedi. İstemenin ardından çift nişan yüzüklerini taktı. Nişan tepsisini Hande Soral'ın oyuncu kardeşi Bensu Soral tuttu. Oyuncu Ekin Türkmen, yakın arkadaşı olan Soral'a "Çok mutlu ol ama ablanı beklemeliydin!" diyerek esprili bir yorum yaptı. Türkmen ile Soral, yıllar önce 'Küçük Kadınlar' dizisinde abla-kardeşi canlandırmıştı.

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