Murat-Imane çiftinden Fas’ta ikinci düğün

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani, ikinci düğünlerini önceki akşam Fas’ın Suheyrat kentinde yaptı. Çiftin yerel kostümler giyip tahtta taşındığı görkemli düğün, Fas geleneklerine uygun olarak gerçekleşti

Geçtiğimiz ay İstanbul'da dünyaevine giren Murat Yıldırım-Imane Elbani çifti, gelinin memleketi Fas'ta ikinci kez düğün yaptı. Önceki akşam Suheyrat kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Kongre Sarayı'nda gerçekleşen görkemli düğüne; Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün yanı sıra Yıldırım ile Elbani'nin akrabaları, arkadaşları ve Faslı sanatçılar katıldı.

İŞTE MURAT YILDIRIM'IN FASLI SEVGİLİSİ IMANE ELBANİ

İŞTE MURAT YILDIRIM'IN FASLI GÜZELİ İMANE EL BANİ'NİN BİLİNMEYENLERİ



GELİN, DÖRT FARKLI KIYAFET GİYDİ

Gecenin başında yerel bir kıyafet giyen Murat Yıldırım, gelin Imane Elbani ile birlikte omuzlarda taşınarak düğün alanına geldi. Daha sonra üzerini değiştiren damat Yıldırım smokin giydi. İşlemeli parlak sarı kıyafetiyle göz kamaştıran Elbani, gece boyunca dört kıyafet değiştirdi. Düğün alanının girişine, kutuların içinde özel olarak hazırlanmış nikah şekerleri yerleştirildi. Masalarda ise, düğün anısı olarak, üzerinde ünlü çiftin kalp figürlü fotoğraflarının yer aldığı cupcake'ler bulunuyordu. Yerel müzisyenlerin geleneksel Fas enstrümanları çaldığı düğün, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Konuklar, Fas müzikleriyle dans ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.



Daha sonra Yıldırım-Elbani çifti, üzeri çiçeklerle kaplı altı katlı düğün pastasını birlikte kesti. Düğünün konukları arasında; Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti de vardı. Yıldırım, gündüz saatlerinde yakın arkadaşı Sayışman'ı Fas kıyılarında gezintiye çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Yıldırım için Facetime üzerinden İmane Elbani'yi ailesinden istemiş ve bu olay çok ses getirmişti.





Yıldırım ve Elbani aileleri, hep birlikte poz verdi.





Murat Yıldırım, annesi Hayat Yıldırım ve kayınpederi Bouchaib Elbani ile.