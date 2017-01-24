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Çağla Şıkel'den 'un aşk iddialarına yanıt

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 10:49
Çağla Şıkel'den Emre Altuğ'un aşk iddialarına yanıt
Çağla Şıkel'den Emre Altuğ'un aşk iddialarına yanıt

Ünlü sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2015 yılında boşandığı eski eşi şarkıcı hakkında konuştu. Şıkel, 7 yıl evli kaldığı eski eşi Emre Altuğ'un, 'in eski aşkı Burse Narcı ile yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili "Ona mutluluklar dilerim" açıklamasında bulundu.

Güzel model Çağla Şıkel'den medeniyet örneği... Şıkel'e önceki akşam ve arasında çıkan aşk haberleri soruldu. Ünlü manken, 7 yıl evli kaldığı ve iki çocuğunun babası eski eşi Emre Altuğ ilgili şöyle dedi: "Emre'yle o tür şeyler konuşmuyoruz. Hayatında biri olması da çok normal fakat beni ilgilendirmiyor. Haber doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Ama öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim."

'İYİ Kİ OLMAMIŞ'

Bu arada yıllar önce Victoria's Secret'ın defilesine çıkması için teklif alması hatırlatılan Çağla Şıkel, "İyi ki de kabul etmemişim. Çünkü öyle bir yaşamı seçseydim Uzay ve Kuzey hayatımda olamazdı" dedi.

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