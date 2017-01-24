Çağla Şıkel'den Emre Altuğ'un aşk iddialarına yanıt

Ünlü sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2015 yılında boşandığı eski eşi şarkıcı Emre Altuğ hakkında konuştu. Şıkel, 7 yıl evli kaldığı eski eşi Emre Altuğ'un, Özcan Deniz'in eski aşkı Burse Narcı ile yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili "Ona mutluluklar dilerim" açıklamasında bulundu.

Güzel model Çağla Şıkel'den medeniyet örneği... Şıkel'e önceki akşam Emre Altuğ ve Buse Narcı arasında çıkan aşk haberleri soruldu. Ünlü manken, 7 yıl evli kaldığı ve iki çocuğunun babası eski eşi Emre Altuğ ilgili şöyle dedi: "Emre'yle o tür şeyler konuşmuyoruz. Hayatında biri olması da çok normal fakat beni ilgilendirmiyor. Haber doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Ama öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim."



'İYİ Kİ OLMAMIŞ'



Bu arada yıllar önce Victoria's Secret'ın defilesine çıkması için teklif alması hatırlatılan Çağla Şıkel, "İyi ki de kabul etmemişim. Çünkü öyle bir yaşamı seçseydim Uzay ve Kuzey hayatımda olamazdı" dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN GÖRÜLMEMİŞ KARELERİ

BUSE NARCI'NIN KARELERİ