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ile 'nun babası hayatını kaybetti

İHA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 16:02
Kemal Doğulu ile Kadir Doğulu'nun babası hayatını kaybetti
Kemal Doğulu ile Kadir Doğulu'nun babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı ile oyuncu 'nun babası hayatını kaybetti. Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan baba 'nun cenazesinde, Doğulu kardeşlerin acılarını yakınları paylaştı.

Mersinli olan ve Mersin'de yaşayan Kemal ve kardeşlerin babası , dün akşam evinde birden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Doğulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



KÖTÜ HABERİ ALIR ALMAZ MERSİN'E KOŞTULAR

Rasim Doğulu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi telefondan alan Doğulu kardeşler, hemen Mersin'e geldi. Rasim Doğulu, bugün öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Babalarının cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı ile oyuncu Kadir Doğulu kardeşler de gözyaşlarına hakim olamadı. Doğulu kardeşler defin işlemi bitinceye kadar birbirinden ayrılmazken, yakınları kardeşlerin acılarını paylaştı. Defnin ardından Doğulu kardeşler, mezarlık içinde yakınlarının taziyelerini kabul etti.

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