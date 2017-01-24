Sultan yeni sarayına yerleşti

Türkan Şoray, masraftan kaçınmadı. Sultan, 12 milyon liraya mâl olan üç katlı villasına asansör yaptırıp ödülleri için bir oda hazırladı

BEYKOZ'DA

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, yeni evine taşındı. Şoray, Beykoz'daki Çubuklu Vadi Evleri'nden 8 milyon liraya villa aldı. Usta oyuncu, 2.5 ay süren ev dekorasyonu için ise 4 milyon lira harcadı.



KIZINI UNUTMADI

Şoray, üç katlı villasında ödül ve plaketleri için özel bir oda ayırdı. Ünlü sanatçı, yürümekte zorlandığı için de eve asansör yaptırdı. Teraslı olan kata yerleşen Şoray, kızı Yağmur'a da orta katı tahsis etti.





Bahçıvana gerek duymayan Türkan Şoray, evin bahçesine çiçekleri kendisi dikti.



Türkan Şoray, önceki gün komşusu Şahan Gökbakar ile karşılaştı. Ünlü komedyen, Şoray'a hayırlı olsun ziyaretine gideceğini söyledi.



Sanatçı, evin bir odasını ödüllerine ayırdı.