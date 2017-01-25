Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinde Ali (Kerem Bürsin) ve 'anne' dediği Rauf'un ilişkisi çok konuşuluyor.

Dizide usta oyuncu Osman Alkaş'ın hayat verdiği Rauf Anne ile Ali'nin bağı, yürekleri ısıttı.Ali'nin, en yakın dostu Aslı ile evlendiğini öğrenecek olan Derin'in (Leyla Lydia Tuğutlu) ikiliye ne diyeceği merak konusu.



Dizinin bu akşamki bölümünde, Rauf'un olacağı hayati ameliyat Ali'yi derinden sarsacak. Merakla beklenen bölümde acaba Ali, öz babasının Şahin olduğunu öğrenecek mi?



BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI İZLE!