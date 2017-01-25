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Ali, öz babasının Şahin olduğunu öğrenecek mi?

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 10:11
Ali, öz babasının Şahin olduğunu öğrenecek mi?
Ali, öz babasının Şahin olduğunu öğrenecek mi?

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan '' sinde Ali (Kerem Bürsin) ve 'anne' dediği Rauf'un ilişkisi çok konuşuluyor.

de usta oyuncu Osman Alkaş'ın hayat verdiği Rauf Anne ile Ali'nin bağı, yürekleri ısıttı.Ali'nin, en yakın dostu Aslı ile evlendiğini öğrenecek olan Derin'in () ikiliye ne diyeceği merak konusu.

Dizinin bu akşamki bölümünde, Rauf'un olacağı hayati ameliyat Ali'yi derinden sarsacak. Merakla beklenen bölümde acaba Ali, öz babasının Şahin olduğunu öğrenecek mi?

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI İZLE!

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