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Çağla Şıkel'den 'ya: Sana bakmaya doyamıyorum

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 12:21 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 13:44
Çağla Şıkel'den Buse Narcı'ya: Sana bakmaya doyamıyorum
Çağla Şıkel'den Buse Narcı'ya: Sana bakmaya doyamıyorum

'un, 'in eski aşkı Burse Narcı ile yeni bir aşka yelken açması gündemine bomba gibi düştü. Emre Altuğ'un 2015 yılında boşandığı eski eşi güzel model Çağla Şıkel'in sürpriz aşka yorumu ise "Mutluluklar dilerim" oldu. Şıkel'in eski eşi Altuğ'un yeni aşkı 'ya yıllar önce övgüler yağdırdığı ortaya çıktı...

2012 yılında bir stil yarışmasında jüri üyeliği yapan Çağla Şıkel'in yarışmaya katılan eski eşi 'un yeni sevgilisi 'ya övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.

"GÖZLERİMİ SENDEN ALAMIYORUM"

Programa yarışmacı olarak katılan 'in eski aşkı Buse Narcı'yı karşısında gören Çağla Şıkel, 24 yaşındaki güzeli iltifat yağmuruna tutmuştu. Çağla Şıkel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin" demişti.

DENİZ İLE ARALARINDA 21 YAŞ VARDI

Özcan Deniz, bir dönem filminde oynattığı Buse Narcı ile büyük aşk yaşamıştı. Deniz, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile bir süre önce yollarını ayırmıştı.

ALTUĞ İLE ARALARINDA 24 YAŞ VAR

Jüri üyeliği yaptığı dönemde Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şıkel, 2015 yılında 7 yıllık eşinden boşandı. Buse Narcı ise bir süredir kendisinden 24 yaş büyük olan şarkıcı Emre Altuğ ile birlikte.

BUSE NARCI'NIN KARELERİ ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN GÖRÜLMEMİŞ KARELERİ

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