Çağla Şıkel'den Buse Narcı'ya: Sana bakmaya doyamıyorum

Emre Altuğ'un, Özcan Deniz'in eski aşkı Burse Narcı ile yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düştü. Emre Altuğ'un 2015 yılında boşandığı eski eşi güzel model Çağla Şıkel'in sürpriz aşka yorumu ise "Mutluluklar dilerim" oldu. Şıkel'in eski eşi Altuğ'un yeni aşkı Buse Narcı'ya yıllar önce övgüler yağdırdığı ortaya çıktı...

2012 yılında bir stil yarışmasında jüri üyeliği yapan Çağla Şıkel'in yarışmaya katılan eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi Buse Narcı'ya övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.



"GÖZLERİMİ SENDEN ALAMIYORUM"



Programa yarışmacı olarak katılan Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'yı karşısında gören Çağla Şıkel, 24 yaşındaki güzeli iltifat yağmuruna tutmuştu. Çağla Şıkel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin" demişti.

DENİZ İLE ARALARINDA 21 YAŞ VARDI

Jüri üyeliği yaptığı dönemde Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şıkel, 2015 yılında 7 yıllık eşinden boşandı. Buse Narcı ise bir süredir kendisinden 24 yaş büyük olan şarkıcı Emre Altuğ ile birlikte.





BUSE NARCI'NIN KARELERİ

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN GÖRÜLMEMİŞ KARELERİ