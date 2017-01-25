'Ölene Kadar' dizisinin üçüncü bölüm fragmanı yayınlandı

Gerçeğin Peşinde!

ÖLENE KADAR (YENİ BÖLÜM)

Yayın Tarihi : 26 OCAK PERŞEMBE 2017

Yayın Saati : 20.00

Yapım : TIMS PRODUCTIONS

Yapımcı : Timur Savcı

Yönetmen: : Umur Turagay

Senaryo : Elif Usman

Oyuncular : Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan,Tansu Biçer, Lale Mansur, Ragıp Savaş, Kadriye Kenter, Serpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat Süvarioğlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz.

Bölüm özeti:

Dağhan'ın Yılmaz ve Selvi ile olan sürpriz buluşması eski defterlerin açılmasına sebep olurken Yılmaz'ın anlattıkları Dağhan'ın aklında soru işaretleri bırakır. Dağhan'ı esaretten kurtarıp özgürlüğüne kavuşturan Selvi ise şimdi abisini ateşe atmış olmanın sıkıntısını yaşamaktadır. Abi kardeş arasındaki ipler gerilirken notu gönderen kişinin kimliği esrarını korumaktadır. Cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak isteyen Dağhan, kendini eski aşkı Beril'in karşısında bulur. Bu durum Beril'i kaybetme korkusuyla paranoyaklaşan Ender'i çileden çıkartacaktır. Diğer yandan gerçeklerin ortaya çıkma tehlikesiyle burun buruna gelen Ender ve Yılmaz, notu gönderen kişiyi bulmak için kolları sıvar. Fakat onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yıllar sonra babasının odasına girip katille ilgili ipucu arayan Beril ise Sezai'nin odasında bulduğu şey yüzünden bir hayli şaşıracaktır. Asıl katilleri bulma yolunda her şeyi göze alan Dağhan, Yılmaz'ın peşine düşerken Selvi için işler iyice zorlaşır. Bir yandan gerçeği arayan Dağhan'ın yanında olmaya çalışan Selvi diğer yandan abisini ondan korumak zorundadır, fakat bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.



ÖLENE KADAR DİZİSİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDEN KARELER

ÖLENE KADAR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!