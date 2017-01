Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol ile mutluluğu yakaladı. Ünlü şarkıcı, daha önce hiç böyle bir aşk yaşamadığını söyledi

EVLİLİK YAKIN

Hande Yener, sırılsıklam aşık! Ünlü şarkıcı, geçen Kasım'da oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol ile nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmıştı. "Her an nikah masasına oturabiliriz" diyen Yener, ilişkisi hakkında çok özel açıklamalar yaptı.



'ENERJİ TUTTU'

Ünlü şarkıcı, "İş hayatım gibi özel hayatım da süper. Her şey çok güzel gidiyor, çok iyi anlaşıyoruz" deyip ekledi: "İlk kez enerjimin bu kadar tuttuğu bir ilişkim var. Ümit'ten önceki hayatım patatesti. Artık havalara uçacak kadar mutluyum."



Hande Yener, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ümit Cem Şenol ile Boğaz manzaralı evinde nişanlanmıştı. Çiftin nişan törenine, aileleri ve yakın dostları katılmıştı.