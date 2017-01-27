‘İnadına bölünmeyeceğiz’

Ebru Yaşar, ‘Güçlü bir Türkiye için ben de varım’ kampanyasına destek veren ünlülere hakaret edenlere cevap verdi: Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz!

EBRU YAŞAR'DAN LİNÇ CEPHESİNE TOKAT GİBİ CEVAP: 'İNADINA BÖLÜNMEYECEĞİZ'



LİNCE MEYDAN OKUDU

Rıdvan Dilmen'in Twitter'da başlattığı ve Arda Turan, Burak Yılmaz ile Murat Boz'un destek verdiği 'Güzel bir Türkiye için ben de varım' kampanyasına katılanlar, sosyal medyada lince uğradı. İfade özgürlüğünü hiçe sayanlar, kampanyaya destek verenleri hakaret yağmuruna tuttu. Ebru Yaşar, bu lince meydan okudu:



HEM ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUN...

"Evet' dersen, iktidardan beklentisi olan insan, 'Hayır' dersen ünlü sanatçı... Hem fikir özgürlüğünün önemini savunuyormuş gibi görün, hem de fikirlerinden dolayı insanları yargıla. Bu ülkeyi size böldürmeyeceğiz!"



Ebru Yaşar, 'Evet' diyenlere tepki gösterenlere, Instagram'daki sayfasından seslendi: "Bölünmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz, inadına güçleneceğiz!"