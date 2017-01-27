‘Recep İvedik’ maceraya doymuyor!

16 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Recep İvedik 5' filminden yeni detaylar ortaya çıktı. Fragmanı 10 günde 22 milyon kişi tarafından izlenen filmde, 'Recep' bu kez otobüs şoförü oluyor. Şahan Gökbakar'ın bir kez daha 'Recep İvedik' karakterine hayat verdiği film; mahalle sakinlerinden 'İsmet'in son arzusunu yerine getirmek için yola çıkan 'Recep'in, milli takımı yurt dışındaki bir spor organizasyonuna götürmesiyle başlayan macerayı konu alıyor. Filmde; otobüsü kullanan 'Recep', hareket halindeyken muavinle yer değiştirmeye kalkınca sporcu kafilesi heyecanlı anlar yaşıyor. İstanbul, Ürgüp ve Antalya'da çekilen 'Recep İvedik 5'te 200 sporcu ve 3 bin figüran rol aldı.

