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Alişan'ın süresi doluyor!

  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 23:19
Alişan'ın süresi doluyor!
Alişan'ın süresi doluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği "6 ay içinde evleneceğim" sözünün süresinin dolmasına sayılı günler kalınca Alişan, endişelenmeye başladı. Sözünü tutacağını vurgulayan bekar türkücü, telaşlanmaya başladığını itiraf etti.

Alişan'ın Bulgaristan konserinde renkli görüntüler oluştu. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, çok yakında yeni bir diziye başlayacağının sinyallerini verdi. Şu sıralar senaryoları okuyan Alişan, projenin bir komedi dizisi olacağından bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği "6 ay içinde evleneceğim" sözü Alişan'a hatırlatılınca "Söz verdik aradan epey bir süre geçti ama henüz bir şey yok.Şaka bir yana da ben çok sakar bir adamım. Bu sakarlıkla bana kim kızını verir ki? Ama acilen evlenmem gerek" diyerek espri yaptı.

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