Televizyonun mucize kadını

Atv ekranında birçok ilke imza atan ve sayısız cinayeti aydınlatan Müge Anlı, son olarak kayıp bir kişiyi bulmak için drone ile arama yaptı. Polis, Anlı ve ekibinden bilgi aldı

Müge Anlı ve ekibi; canlı yayında çözdüğü cinayetler, bulduğu kayıplar ve yaptırdığı şok itiraflarla milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Atv'nin fenomen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'; yakaladığı başarıyla en çok izlenen 10 yapım arasına girdi. Anlı ve ekibi, son olarak 12 Ocak'ta kaybolan Mustafa Özdemir'i bulmak için, kaybolduğu bölgede drone kamera ile havadan arama yaptı. Anlı ve ekibi, olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verdi. Bugüne kadar birçok ilke imza atan Müge Anlı, yakaladıkları başarıyla ilgili şunları söyledi: "Her gün programa 'Allah'ım utandırma, kimsenin günahını almayalım' diye dua ederek çıkıyorum. Bu programla dost kazanıyorum. Biliyorum ki, Türkiye'nin her köyünde, her mahallesinde beni gönülden ağırlayacak dostlarım var atık. Bu program, izleyicilerin katkısıyla büyüyor. Bu nedenle onlara hep 'Bu program sizsiniz' derim."