Bu dizi özel hayatımda geçirdiğim evreyi yansıtıyor

Yeni dizisi ‘Santa Clarita Diet’te ölümsüz olduğunu fark eden bir kadını canlandıran Drew Barrymore: Hayatta her şey zamanlamayla ilgili. Özel hayatımda bir evreden geçiyordum ve bunu rolümle bağdaştırdım

Hollywood'un en ünlü oyuncularından Drew Barrymore, 'Santa Clarita Diet' isimli yeni dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İlk kez bir TV dizisinde rol alan Barrymore; absürt-komedi türündeki yapımda, bir sabah uyandığında ölümsüz olduğunu fark eden 'Sheila' karakterini canlandırıyor. 25 yıllık eşi ve ergenlik çağındaki kızlarıyla sakin bir yaşam süren 'Sheila', aniden kendini sıra dışı olayların içinde buluyor. Ancak her şeye rağmen ailenin birbirlerine sevgisi bitmiyor. Dizide Barrymore'a, eşi rolünde Timothy Olyphant eşlik ediyor. Yarım saatlik 10 bölümden oluşan dizi, 3 Şubat'tan itibaren Netflix'ten izlenebilecek. Drew Barrymore, ilk dizi deneyimini anlattı...

Bu proje nasıl ortaya çıktı?

Dizide 'Sheila Hammond' karakterini canlandırıyorum. Bu dizinin beyni, kalbi ve ruhu; yapımcımız Victor Fresco... Benim için bu yolculuk, Victor'un bana senaryoyu yollamasıyla başladı. Okudum ve sadece senaryo bile proje için heveslenmeme yetti.

'Santa Clarita Diet'teki hikayeyi nasıl tanımlarsınız?

'Victor', "Bu bir evlilik hikayesi" dedi. Ben de ona "Bu diziyi neden yaptın? Senin için anlamı ne?" diye sordum. Onun çok değişik bir kafa yapısı vardır. "Bence evlilik çok zor bir kurum" dedi. Bu fikri çok sevdim. Ayrıca banliyöde geçen gerçek insan hikayelerine ilgi duyuyorum. Bu hikayelerde ister uzaylılar olsun, ister zamanda yolculuk konusu işlensin, ister ölümsüzler olsun; bir şekilde izleyiciye dokunan bir nokta yakalanabiliyor. Çünkü izlerken o aile dinamiğini hissediyorsunuz. Hikayede; evin arka bahçesinde olan garip şeyler beni heyecanlandırıyor. Bu tarz hikayeler ev ortamında geçtiğinde insanı daha çok sarıyor.

ZOMBİLER GİBİ YAŞIYORUZ

Bu dizi için lokasyon olarak neden Kaliforniya Santa Clarita seçildi?

Ben 'E.T.' dünyasındaki gibi bir şehirde büyüdüm. Santa Clarita gibi şehirlerde birçok çekim yaptım, yani buraların kalbimde tanıdık ve nostaljik bir yeri var. Sadece görsel ve estetik olarak düşünürsem, bu tip yerlerde kendimi çok rahat hissediyorum. Ben bir Kaliforniya kızıyım. Bu tip yerlerde herkes birbirine çok yakın yaşıyor ve herkes her şeyi biliyor. Çok büyük bir şehir gibi görünebilir ama bir evin içine odaklandığınızda samimi şeyler yaşandığını görüyorsunuz. Bizim dizimizdeki aile de çok tatlı ve eğlenceli; birbirlerine karşı çok nazik ve anlayışlılar. Yaşanan sıra dışı şeylerin, çok sıradan bir şekilde anlatılmasını seviyorum.

Sizi kadroya dahil olmaya ikna eden belli başlı bir şey oldu mu?

Bence hayatta her şey zamanlamayla alakalı. Özel hayatımda bir evreden geçiyordum ve bu evreyi 'Sheila'nın birinci bölümdeki haliyle ve ilerleyen bölümlerde yaşayacağı değişimle bağdaştırdım. Victor'un fikirlerini tamamlayan ve geliştiren fikirler ekledim. Bu 'ölümsüz' kadının gerçekten bir yeniden doğuş yaşadığını hayal ettim. Sizi heyecanlandıran ve günlük hayatın sıradanlığından uzaklaştıran şeyleri bulduğunuzda, çok çalışmaktan ötürü çevrenizle iletişiminizi kaybettiğinizi fark ediyorsunuz. Bunu, hayat gailesi içinde zombi gibi yaşamaya benzetebiliriz. 'Sheila'nın ölümsüz olması, bir gün uyanıp etrafında daha önce görmediği birçok şeyi görmesini sağlıyor.

PEK NORMAL BİR KONU DEĞİL!

'Sheila'yı nasıl oluşturdunuz?

Başta yumuşak bir karakterdi 'Sheila' ama ilerleyen bölümlerde makyajı, saçı ve duruşu değişiyor. Daha dik durmaya başlıyor, farklı ve iddialı birine dönüşüyor. Yaşadığı değişimi saçında, makyajında, kıyafetlerinde ve davranışında hissediyorsunuz. Dizide sadece ölümsüzlük konusu olsaydı, bu biraz rüya tabirlerine çalışmak gibi olurdu. Fakat değişiklikleri seven bir kadın olarak, bu rol benim için paha biçilmez bir fırsat oldu.

'Santa Clarita Diet'ı bilmeyenlere nasıl anlatırsınız?

Bu, yüksek proteinli bir diyet. Sadece proteinle besleniyorsunuz ve bir süre sonra vücudunuz, enerjiniz değişiyor; duygularınız daha çok açığa çıkıyor. 'Sheila' bir ölümsüz olarak insan etiyle beslenmek zorunda ve hayatta kalmasının tek yolu bu! Pek normal bir konu olmadığını biliyorum ancak anlatış tarzımız, böyle garip bir hikayeyi bile benimsemenizi sağlıyor.



EV DEKORASYONU HAKKINDA KONUŞMAYI ÇOK SEVERİM

"Dizide 'Sheila' ve eşi 'Joel', liseden beri birlikte. Üniversiteye birlikte gittiler, bir çocuk sahibi oldular ve emlakçılık yapmaya karar verdiler. Bu da dizinin sevdiğim bir başka yanı oldu çünkü ben de kişisel olarak emlak ve dekorasyon hakkında konuşmayı çok severim. Kişisel olarak bu projeye bağlanma sebebim, hikayenin bu yönü oldu. 25 senelik bir evlilikte, onlar bazı devinimlerden geçiyor. Sıradan bir hayatın içinde yaşayıp giderken bir anda işler karmaşıklaşıyor. Bu yeni koşullarda dağılmak yerine, birbirlerine daha sıkı tutunup bunun üstüne gidiyorlar."