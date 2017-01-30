Esra Erol'dan genç çifte büyük jest

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan evlilik programı Esra Erol'da yaşanan sürpriz evlilik teklifi güne damgasını vurdu.

Esra Erol'u hiç kaçırmadan izleyen Kader hanıma, nişanlısı Burak Bey " Kader; annemin kızı, kardeşlerimin ablası, Allah kısmet ederse doğacak çocuklarımın annesi olur musun, benimle evlenir misin" diyerek evlilik etti. Bu sözler karşısında gelin adayı gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol "Sizin güzel tarafınız ne biliyor musunuz? Sadece kuru kuru bir aşkın peşinden koşmamışsınız, okulunuzu ihmal etmemişsiniz, mesleğinizi elinize alabilmek için devam etmişsiniz, aşkı da yaşamışsınız ama aklınız 5 karış havada değil. İnşallah evlenip çok mutlu olup, kendiniz gibi çocuklar yetiştirirsiniz." dedi.

EVLENDİĞİNİZDE ARABANIZ BİZDEN

Program da evlenecek olan genç çifte Esra Erol, son model bir otomobil hediye edeceğini canlı yayında açıkladı.