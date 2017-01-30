Kalp krizi geçiren Antonio Banderas'ın sağlık durumu nasıl?

56 yaşındaki İspanyol oyuncu Antonio Banderas geçtiğimiz gün egzersiz yaparken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Ünlü aktör Antonio Banderas geçtiğimiz gün egzersiz yaparken kalp krizi geçirdi. 56 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı sırada göğsünde ağrı hissederek fenalaştığı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.



SAĞLIK DURUMU İYİ

İngiliz basınının haberine göre, oyuncunun kalp krizi geçirdiği medyadan saklandı. Dün taburcu edilen Antonio Banderas'ın sağlık durumu ise şu an gayet iyi.



