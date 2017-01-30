X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kalp krizi geçiren Antonio Banderas'ın sağlık durumu nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Kalp krizi geçiren 'ın sağlık durumu nasıl?

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 14:54
Kalp krizi geçiren Antonio Banderas'ın sağlık durumu nasıl?
Kalp krizi geçiren Antonio Banderas'ın sağlık durumu nasıl?

56 yaşındaki İspanyol oyuncu geçtiğimiz gün egzersiz yaparken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Ünlü aktör geçtiğimiz gün egzersiz yaparken kalp krizi geçirdi. 56 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı sırada göğsünde ağrı hissederek fenalaştığı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İngiliz basınının haberine göre, oyuncunun kalp krizi geçirdiği medyadan saklandı. Dün taburcu edilen Antonio Banderas'ın sağlık durumu ise şu an gayet iyi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.