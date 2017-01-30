Lindsay Lohan’ı Afrika Evi projesi heyecanlandırdı

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la görüştü. Emine Erdoğan himayesinde geçen yıl Ankara’da açılan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi projesinin Lohan’ı çok heyecanlandırdığı öğrenildi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul'a gelen ve Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli mülteci bir aileyi ziyaret eden dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan, geçtiğimiz hafta yeniden Türkiye'ye geldi. Lohan, önceki gün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Küllisyesi'nde görüştü. Lohan'ın, Cumhurbaşkanı'yla bir saat süren görüşmesinin detaylarına GÜNAYDIN ulaştı. Ünlü yıldızın, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sırasında çok mutlu olduğu, Emine Hanım'la da sıcak bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenildi. Lohan'ın, Emine Erdoğan himayesinde geçtiğimiz yıl Ankara'da açılan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi projesini öğrendiğinde çok heyecanlandığı, bunun üzerine de Emine Hanım'ın, Lohan'a, bu sosyal sorumluluk projesinin detaylarını anlattığı belirtildi. Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi projesi kapsamında; Afrika'da üretilen el sanatları ürünlerinin Türkiye'de pazarlanması ve elde edilen gelirin Afrikalı çocukların eğitiminde ve hastalıklarla mücadelede kullanılması hedefleniyor. Lohan'ın Kenya'da yürütmek istediği bir proje olduğu ve bu konuyla ilgili yapılabilecekleri konusunda Emine Erdoğan'dan bilgi aldığı da öğrenildi.







KURAN-I KERİM'İ ANLAMAK İÇİN ARAPÇA DERSİ ALIYOR

Dubai'de yaşadığı öğrenilen Lindsay Lohan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la yaptığı sohbette Kur'an-ı Kerim öğrendiğinden de bahsettiği belirtildi. Ünlü oyuncunun henüz Müslüman olmadığını söylediği, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için Arapça dersleri aldığı ve mülteciler için Mart ayında tekrar Türkiye'ye geleceği bilgisine de ulaşıldı. Sosyal medya hesaplarını sıfırlayan Lohan'ın ilk paylaşımları ise bu ziyaret oldu. Oyuncu, Instagram'da, Erdoğan ve eşi ile çekilmiş fotoğraflarına yer verdi.