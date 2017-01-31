Diva geldi açın kapıları

Gece yarısı Kapalıçarşı’yı açtırdı

JESTE TEŞEKKÜR

Gündüz yerli ve yabancı turist kaynayan Kapalıçarşı, Bülent Ersoy'un rahat alışveriş yapabilmesi için gece yarısı açıldı. Diva da evine alacağı turkuvaz rengi ipek halı için tarihi çarşıya gitti. Ersoy, VIP aracıyla içeriye girip iki saat boyunca alışveriş yaptı. Çarşıya girişi sırasında görevliler tarafından karşılanan Diva, kendisine yapılan jest için herkese teşekkür etti. Ünlü sanatçı, gecenin finalinde iki adet ipek halıyla evinin yolunu tuttu.





Ersoy'un VIP aracı da içeriye girdi