‘Arnavutluk’tan kız almak cennetten gül koparmak gibi’

13 Şubat'ta dünya evine girecek olan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, önceki gün düğün için Amerika'ya uçtu.

Kasım ayında nişanlanarak evlenme kararı alan çift, dün Sayışman'ın babası Haluk Sayışman ve annesi Ayşe Sayışman'la birlikte Los Angeles'a gitti. İçinde gelinliğin de bulunduğu altı bavulla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sayışman, "Neden Amerika'da evleniyorsunuz?" sorusuna "Bizim aşkımız Amerika'da alevlendi. Aşkımıza daha sağlam temeller atmak için şimdi de oraya evlenmeye gidiyoruz" dedi. Oyuncu, düğünü hakkında da bilgi verdi: "Dostlarımız mutlu günümüzü görmek istiyorlar. Hem orada, hem burada kutlama yapacağız. Balayı planı ise Almeda'ya süpriz olacak, onu şu an söyleyemem. Şahitlerimiz de son anda belli olacak."







'TOLGAHAN'IN SÜRPRİZLERİ BİTMİYOR'

Röportaj sırasında sürekli nişanlısına sarılan Tolgahan Sayışman, "Bir Arnavutluk atasözü der ki; Arnavutluk'tan kız almak cennetten gül koparmaya benzer. Arnavutluk'tan gelin alıyoruz, iki milleti tek millet yapıyoruz" diye konuştu. Mutluluğu her halinden belli olan Almeda Abazi, "Tolgahan'ın sürprizleri bitmiyor. Ben doğum günümü kutlayacağız zannediyordum ancak evlenmeye gidiyoruz, çok mutluyum" dedi. Sayışman'ın babası Haluk Sayışman ise duygularını şöyle ifade etti: "Oğlumuzun bu gününde baştan sona yanında olmak istedik. Her şey tamam, bir-iki eksik için oraya erken gidiyoruz. İnşallah çok mutlu olurlar." Anne Ayşe Sayışman da çok heyecanlı olduğunu söyledi.