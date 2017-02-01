‘Sonsuz Aşk’ın vizyon tarihi belli oldu

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın başrolleri paylaştığı ‘Sonsuz Aşk’ filminin vizyon tarihi belli oldu

Atv'nin iki başarılı ismi Fahriye Evcen'le Murat Yıldırım, şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor. 'Ölene Kadar' dizisinin Selvi'si Evcen ile yakında 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek olan Yıldırım, başrollerini paylaştıkları 'Sonsuz Aşk' için gün sayıyor. İki farklı insanın ezber bozan aşk hikayesini konu alan ve büyük bir merakla beklenen film, 24 Mart'ta vizyona girecek.

Evcen, gerçek sevgilisi Burak Özçivit'in, rol aldığı dizinin setine gönderdiği çiçeğin fotoğrafını "Burak Özçivit çok âşığım sana" notuyla paylaştı.