Zeki Müren davası

Petek Dinçöz ile menajerinin, Can Tanrıyar’ın Zeki Müren’le aşk yaşadığına dair iddiası savcılığa taşındı. Tanrıyar “Şerefim zedelendi” dedi. Dinçöz hakkında 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

HUSUMET YAŞANDI

Petek Dinçöz, geçtiğimiz yıllarda Can Tanrıyar'dan boşanmaya karar vermiş, ardından ikili arasında husumet yaşanmıştı. O dönem Dinçöz'ün menajeri Haluk Şentürk sosyal medyadan Tanrıyar'a yönelik mesajlar yayınladı. Mesajlarda Tanrıyar ile Zeki Müren'in aşk yaşadığı iddia ediliyordu.





Tanrıyar'ın şikayeti üzerine ifade veren menajer Haluk Şentürk mesajları attığını kabul etti. Dinçöz ise "Menajerimin attığı mesajları kendi hesabımdan yeniden yayınladım" dedi.



SAVCILIK KARAR VERDİ

Dinçöz de Tanrıyar aleyhine mesajlar yayınlamaya başladı. Bunun üzerine Tanrıyar, "Şerefim zedelendi" diye şikayetçi oldu. Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonrası Dinçöz ve Şentürk hakkında hakaret suçundan 2.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmasına karar verdi.