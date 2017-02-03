Fırıldak Ailesi'ni tipik Türk ailesinden etkilenerek çizdim

Karikatürist Varol Yaşaroğlu bugün gösterime giren BKM yapımı animasyon filmi ‘Fırıldak Ailesi-Batsın Bu Orta Dünya’yı, Her Kafadan Bir Ses’e anlattı. Önce televizyondan sonra internette yayınlanan bölümleriyle çok sevilen ve kısa sürede büyük takipçi kitlesi edinen ‘Fırıldak Ailesi’nin sinema filmi için 2014’ten beri uğraştıklarını söyleyen Yaşaroğlu, “Animasyon sektörü Türkiye’de daha yeni yeni gelişiyor. Bu tür yapımların bu sektöre çok büyük katkısı olacak” dedi

HEDEF KİTLESİ SADECE ÇOCUKLAR DEĞİL

Karikatürist Varol Yaşaroğlu, aslında İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Ancak o inşaatçı olmak yerine Türkiye'de yapılması çok zor olan animasyon film sektörüne girmeyi tercih etmiş. Yaşaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "5 yaşından beri çiziyorum. Benim potansiyelim çizmek. Üniversitede inşaat mühendisliğini kazandım. Her ailede vardır; kolunda bir altın bileziğin olması muhabbeti. Ben de ailemin teşvikiyle bu bölüme girdim. Okulu bitirmeme rağmen içimdeki sese kulak verdim."

Yaşaroğlu, 2013'te Türkiye'nin yetişkinlere yönelik ilk animasyon dizisi 'Fırıldak Ailesi'ni hayata geçirdi. Yapım; şimdi beyazperdede izleyici karşısına çıkıyor. Ona "Diziyi internetten takip edenler sinemaya gitse yeter mi?" diye sordum, şöyle yanıt verdi: "Yeter. İnternette 300 bine yakın takipçi var. Bu rakam sosyal medyada daha fazla ama kemikleşmiş izleyici bunlar. Ama sonuçta sinema farklı bir olay."

Türkiye'de bir animasyon filmin ortalama maliyetinin 2.5 milyon dolardan başladığını belirten Yaşaroğlu, "Bu rakamı yurt dışındaki dev bütçeli şirketlerle kıyaslamak yanlış olur. Çünkü bu rakam neredeyse onların sadece PR için ayırdığı bütçe" dedi. Yaşaroğlu, bütçe olarak yarışamasalar da içerik ve teknik açıdan onlardan aşağı kalır bir yanlarının olmadığını vurguladı.

Türkiye'de daha fazla animasyon film yapılmasını istediğini söyleyen Yaşaroğlu, "Kimseyi rakip olarak görmüyorum. Çünkü hepsinin çok izlenmesini istiyorum. Bir animasyon film iş yaptığında, bir başkası da yatırım yapacak ve sektör büyüyecek" dedi.

Projeleri sadece çocuklar için üretmediklerini söyleyen Yaşaroğlu "Steve Jobs, Pixar'ı kurduğunda filmleri sadece çocuklar için değil, anne-babaların da eğlenmeleri için yaptıklarını anlatmıştı. Bizim de hedef kitlemiz sadece çocuklar değil" dedi.

Yeni nesle ulaşabilmek için onların dilini yakalamaya dikkat ettiklerini belirten Yaşaroğlu, dünyada en çok oynanan bilgisayar oyunu Minecraft'a gönderme yaptıkları sahnelerin ilgi çektiği örneğini verdi.



İlker GEZİCi



'SESLENDİRENLER ÇOK DEĞERLİDİR'

Sohbetimizde Varol Yaşaroğlu animasyonu seslendiren kastın önemli olduğunu anlattı: "Onlar o kadar değerli ve önemli ki; mesela yurt dışında 'Simpsons'ları seslendirenler greve gittiklerinde büyük sıkıntı olmuştu. 'Fırıldak Ailesi'nin ses kastı için iki ay ünlü, ünsüz birçok kişiyi dinledik."

"Fırıldak ailesini klasik Türk ailesinden etkilenerek çizdim" diyen Yaşaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Başta iki boyutlu çiziyordum. Film için üç boyutlu yaptık. 2014'te senaryoyu yazmaya başladık. Bu süreç altı-yedi ay sürdü. Daha sonra diğer çalışmalarını gerçekleştirdik filmin. Bütün hazırlıklar iki yılda tamamlandı."

'Fırıldak Ailesi-Batsın Bu Orta Dünya'nın en komik kişisi ise Mahmut Tuncer. Varol Yaşaroğlu, dizilerinde de Tuncer'i kullandıklarını söyleyerek, sanatçının filme nasıl dahil olduğunu anlattı: "Mahmut Abi dizinin olur olmaz yerlerinde beliriyordu; filmde de öyle. Kendine has esprileriyle izleyici karşısında olacak. Mahmut Bey'in esprili yanını bilen bilir zaten. Ayrıca kendisi yeniliğe de çok açık biri."



Özlem AVCI



'BU FİLM TÜRK HALKINA İYİ GELECEK'

'Fırıldak Ailesi'nin film versiyonunda Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, tek bir karakteri seslendiriyor. Yaşaroğlu "Dünyada ilk defa bir karakteri üç adam seslendiriyor. Filmdeki 'Necati' kişilik karmaşası yaşıyor. Önce İbrahim gibi konuşuyor, sonra Eser oluyor, ardından Oğuzhan gibi şarkı söylüyor" diye konuştu.

Filmdeki bir başka sürpriz de Yılmaz Vural'lı sahneler. Yaşaroğlu, ünlü teknik adamı filme nasıl dahil ettiklerini şöyle anlattı: "Savaşı yönetmekle futbol müsabakası yönetmek arasında benzerlik olabilir' dedik. İkisinde de komuta olayı var. 'Bunu kim yönetir?' diyerek Yılmaz Vural ile konuştuk. Çok keyifli oldu, filme de çok oturdu."

Yaşaroğlu karakterleri nasıl oluşturduğu hakkında da şunları söyledi: "Açıkçası ben herkesten etkilendim. Karakterleri Türkiye'deki bütün gelenek ve göreneklerden etkilenerek yarattım. İzmir'de büyüdüm. Mahalle hayatını biliyorum. Bakkal amcadan, manavdan hepsinden bir parça var karakterlerde."

Filmin fragmanları yayınlandıktan sonra dizinin youTube kanalında izlenme oranları artmış. Ünlü karikatürist, "Yorumlar olumlu. Bizim amacımız güldürmek. İnsanların gülmeye ihtiyacı var ve bu film onlara çok iyi gelecek; salondan gülerek ayrılacaklar. Animasyon yapmak başka bir şey; verdiğiniz içerik de önemli. Bizim işimiz içerik üretmek ve bu içeriği en iyi şekilde ulaştırmak" dedi.



Merve YURTYAPAN