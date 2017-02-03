'Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım dönemi başlıyor

'Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmesinin ardından koltuğu devralan Selçuk Yöntem önceki akşam düzenlenen bir yemekle ekibine veda etti.







YÖNTEM, YILDIRIM'A BAŞARILAR DİLEDİ



Atv yönetimi tarafından düzenlenen geceye; Atv Genel Müdürü Metin Ergen, Atv Genel Müdür Yardımcısı Mutlu İnan, Atv Programlar Müdürü Mehmet Çam, Atv Tanıtım ve Marka Müdürü Dilaver Kıvrak, Atv Yayın Yönetim Müdürü Oskay Alptürk, 'Kim Milyoner Olmak İster'in yönetmeni Aslıhan Altındağ, soru yazarları ve teknik ekip katıldı.







Tüm ekibe teşekkür eden Yöntem, programın yeni sunucusu Murat Yıldırım'a başarılar diledi. Veda hüznü ile keyifli anıların buluştuğu yemekte; Selçuk Yöntem program ekibiyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.







MURAT YILDIRIM'IN SUNUMUYLA BAŞLIYOR

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında yaşanan nöbet değişiminden sonra sunucu koltuğuna Murat Yıldırım oturdu. Pazartesi akşamı yeni sunucusuyla yayınlanacak programda, Murat Yıldırım rahat ve sempatik davranışlarıyla ilk bölümden yarışmaya ısındığını belli etti.







Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster hafta boyunca Pazartesi ve Cumartesi akşamları yayınlanacak.



"Kim Milyoner Olmak İster?", Murat Yıldırım'ın sunumuyla 6 Şubat Pazartesi akşamı 23.30'de atv'de…

MURAT YILDIRIM'IN SUNUMUYLA MİLYONER ATV'DE!