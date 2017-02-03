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Yeliz Yeşimen'den tepki toplayan hareket!

  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 10:33 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 10:46
Yeliz Yeşimen'den tepki toplayan hareket!
Yeliz Yeşimen'den tepki toplayan hareket!

, 6 yaşındaki kızı Asya'ya gerçek kürk giydirdi. Günlerdir sosyal medyada ‘kürk karşıtı’ yorumlar yapan hayvanseverler de oyuncuyu topa tuttu.

Oyuncu , hayvanseverleri kızdırdı. Önceki akşam düzenlenen bir davete 6 yaşındaki kızı Asya Tuana Akbaş'la birlikte katılan Yeşilmen, kızına giydirdiği kürkle tepki çekti. Yeşilmen'i takipçileri sosyal medyada eleştirdi.



TAKİPÇİLERİ YEŞİLMEN'E TEPKİ GÖSTERDİ

Yeşilmen'in takipçileri "Kızınıza gerçek kürk giydirmeniz biz hayvanseverleri üzdü. Bu yaştaki bir çocuğun üzerinde kürkün ne işi var? Bu durumu size hiç yakıştıramadık" diye tepki gösterdi.



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