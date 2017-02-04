3.5 ayda 18 kilo verdi

Sevilen şarkıcı Emre Aydın, fazla kilolarından kurtulmayı başardı. Geçen yıl yönetmen koltuğuna oturduğu filminin galasında basının karşısına çıkan Aydın, kilolu haliyle sevenlerini şaşırtmıştı. Aydın'ın gala fotoğrafları magazin basınında uzun süre konu edilmişti. Korku filminden sonra komedi filmi çekmek için kolları sıvayan şarkıcı, bu kez kamera karşısına da geçecek. Kilo vermek için 3.5 ay boyunca, haftanın altı günü spor salonundan çıkmayan Aydın, eşi Eda Köksal'ın da kendisine destek olduğunu dile getirdi. Mide küçültme ameliyatını hiç düşünmediğini söyleyen şarkıcı, düzenli beslenme ve sporla zayıfladığını belirtti. 18 kilo veren sanatçı, çekimlerine başlayacağı sinema filmi için de "İnsanlar ekranda çok farklı bir Emre Aydın görecek" dedi.





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