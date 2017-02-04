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Burcu Esmersoy ayrılık sebebini açıkladı

  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 08:53
Burcu Esmersoy ayrılık sebebini açıkladı
Burcu Esmersoy ayrılık sebebini açıkladı

Burcu Esmersoy, eski sevgilisi Tuna Aksu'yla ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasına yanıt verdi.