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Burcu Esmersoy ayrılık sebebini açıkladı
Giriş Tarihi:
4.2.2017
08:53
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Burcu Esmersoy ayrılık sebebini açıkladı
Burcu Esmersoy ayrılık sebebini açıkladı
Burcu Esmersoy, eski sevgilisi Tuna Aksu'yla ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasına yanıt verdi.
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