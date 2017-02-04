Ozan Güven'i görenler şaşkına döndü

Önceki akşam İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde görüntülenen oyuncu Ozan Güven, görenleri şaşkına çevirdi.

Ozan Güven, önceki akşam İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenindeydi. 'Yılın En Başarılı Erkek Film Oyuncusu' ödülünü alan başarılı isim, "Üniversiteden 'Annemin Yarası' filmiyle ödül almak çok güzel" dedi.

DİKKAT ÇEKEN BİR AYRINTI VARDI

Gecede çekilen fotoğraflarda ise dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Uzun süredir şapka kullanan ve çoğunlukla bu şekilde görüntülenen 41 yaşındaki oyuncu, bu kez şapkasızdı. Ozan Güven'in saçlarının döküldüğü ve diplerinin açılmaya başladığı görüldü.

Kaynak: Milliyet