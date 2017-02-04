Sezen Aksu sinirlenip evine döndü

Yeni albüm çıkaran Sezen Aksu reklam modasına uydu. Basının davetli olduğu gösteriye giden Minik Serçe, gazetecileri görünce kapris yapıp kapıdan geri döndü.

Son albümü 'Biraz Pop Biraz Sezen'le 6 yıl aradan sonra hayranlarının karşısına çıkan Sezen Aksu, önceki gece şaşırttı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Münaşaka' adlı oyununu izlemek için Maslak Uniq İstanbul'a giden Minik Serçe, basını görünce dakikalarca VIP minibüsünden inmedi. Salona giriş için başka bir kapı arayan sanatçı, sinirlenip evine döndü.

KİMSE İKNA EDEMEDİ

Yetkililerin telefonla ikna etmeye çalıştığı Sezen Aksu'nun "Basın orada olduğu müddetçe kesinlikle geri dönmeyeceğim" dediği öğrenildi. Yaşanan olaydan haberdar olan Yılmaz Erdoğan'ın sahne öncesi morali bozulurken Minik Serçe'nin basının da davetli olduğu gecede yaptığı bu anlamsız kaçış yeni albümünün reklamı olarak yorumlandı.

Kaynak: Takvim