Demet Akalın: ‘Sigara içen olursa sahneden ineceğim’

Sigara yasağıyla ilgili yapılan düzenleme Demet Akalın’ı sevindirdi. Akalın “Bundan sonra sahneye çıktığım kulüplerde sigara içen olursa uyarmadan sahneden ineceğim” dedi

Son günlerde sigara yasağıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeler kapsamında; açık alanlarda sigara içilmesinde de belli kurallar ve yasaklar uygulanacak. Bu gelişme en çok ünlü popçu Demet Akalın'ı sevindirdi. Akalın, önceki gün Instagram'da şöyle yazdı: "Bu zıkkımı siz içeceksiniz diye içmeyeni zehirlemeye hakkınız yok. Siz canınıza acımıyorsunuz ama ben acıyorum. Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim. Tüm ilgililere duyurulur. 'Niye indin, ne oldu?' demeyin."