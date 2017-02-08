‘Tolgahan ile düğünümüze sadece 25 kişi katılacak’

Tolgahan Sayışman ile evlenecek olan Almeda Abazi, 13 Şubat’taki düğünü anlattı: Küçük bir düğün olacak ve çok eğleneceğiz. Sadece 25 kişi katılacak

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile 13 Şubat'ta Los Angeles'ta dünyaevine girecek olan Almeda Abazi, ülkesi Arnavutluk'ta yayınlanan Revista Who adlı dergiye konuştu. 2008 Arnavutluk güzeli Abazi ile Sayışman'ın nişan fotoğraflarını kapağına taşıyan dergide; güzel modelin düğünle ilgili açıklamaları da yer aldı. Almeda Abazi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hayatımızın en anlamlı günü. Bu yaşadıklarımızı hayal bile edemezdim. Düğünümüzün benzersiz olmasını istiyorum. Şimdi sadece bunun tadını çıkarıyorum.

Evlilik teklifi benim için sürpriz oldu. Gerçekten unutulmaz bir andı. Hazırlıklar tamamlandı, şimdi Los Angeles uçağından bunları yazıyorum. Sonunda oturmak için zaman bulabildim. Sonradan bu anları tatlı bir yogunluk olarak hatırlayacağım.



'İKİNCİ EVİMİZ LOS ANGELES'

Los Angeles bizim için özel bir yer; ikinci evimiz gibi. Burada mutluluk ve huzur buluyoruz. 13 Şubat benim doğum günüm ve doğum günümde evleneceğiz. Bu, benim için yeniden doğuş olacak.

Düğüne sadece çok yakın çevremiz katılacak; ailelerimiz ve çok yakın arkadaşlarımız... Toplam 25 kişi... Küçük bir düğün olsun ve hepimiz eğlenelim istedik. Tolgahan'ın dedesi, sağlık sorunları nedeniyle Los Angeles'a gidemiyor. O nedenle İstanbul'da da bir kutlama yapacağız.

Çocuk aşkın meyvesidir; tabii ki biz de çocuk yapmak istiyoruz. Ama bunun için plan yapmıyoruz.

Tolgahan'ın çok iyi ve sevgi dolu bir ailesi var. Onlarla gerçekten çok sıcak bir ilişkimiz var. Bu konuda çok şanslıyım.

Düğünden sonra İstanbul'da ve Los Angeles'ta yaşayacağız.

Tolgahan'la iş konusunda birbirimize çok güveniyoruz ve birbirimizin işlerine müdahale etmiyoruz.