Zerrin Özer ayağa kalktı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, önceki akşam menajer Özgür Aras'ın doğum günü partisine katıldı. Geçtiğimiz yıl belindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan Özer, doktor hatası nedeniyle yürüyemediğini açıklamış ve aylarca tekerlekli sandalye kullanmıştı. Sonunda tamamen iyileşip ayağa kalkan ünlü sanatçının moralinin yüksek olduğu görüldü. Kilo verdiği görülen Özer'in sağlıklı ve keyifli hali, dostlarını sevindirdi. Partinin konukları arasında; Özer'in yanı sıra Tan Taşçı, BerkayÖzlem Ada Şahin, Merve Özbey, Dilan Çıtak, Levent Dörter gibi isimler de vardı.