Tuğba Ekinci'den Tarkan'a çok ağır sözler

Şarkıcı Tuğba Ekinci, bir magazin programında, Megastar Tarkan ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Tarkan, geçtiğimiz günlerde otomobilinde Sezen Aksu'nun yeni albümünü dinlerken çektiği videoyu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Albümü ne kadar beğendiğini mimikleriyle belli eden Megastar, "Çok iyi geldin bize kraliçem. 'Biraz Pop Biraz Sezen' şahane. Sen iyi ki varsın. Love you" notunu yazdı. Tuğba Ekinci'ye, Tarkan'ın videolu yorumunu nasıl bulduğu soruldu.

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"BANA GÖRE İĞRENÇ"

Videoyu izleyen Tuğba Ekinci, "Bu yaştan sonra yaptıkları gitmiyor. Ben Tarkan dinleyicilerinin rahatsız olacağını bile bile bastıra bastıra söylüyorum. Tarkan'ın bu hareketleri bana göre iğrenç. Böyle hareketler yapmasını bir erkeğe yakıştıramıyorum. Bu ne abi ya? Ben şu an bu hareketleri erkek arkadaşımdan görsem terk ederim. 'Böyle erkek mi olur?' derim.

Bu çok saçma, bunlar hakaret değil. Bana da 'İğrenç' diyebilirler. Kaç yaşına gelmiş, hareketlere bak. Bu hareketleri orta yaşlı kadınlara da yakıştıramıyorum" ifadelerini kullandı.

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