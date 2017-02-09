"Yüzüm kırışmasın diye sırt üstü yatıyorum"

Ayşe Özyılmazel'in bu haftaki konuğu Burcu Esmersoy oldu...



Bana güzel kadını tarif eder misin?' deseler; aklıma uzun bacaklar, hokka burun, kusursuz bir cilt, incecik bel, ahenkle dans eden saçlar gelmez. Kendini seven kadın güzeldir benim için. Gözleri gülen, hayatta bir amacı olan, güzel bakan, güzel söyleyen, hayallerinin peşini bırakmayan, başkalarının onayını almak için çırpınmayan kadın güzeldir.



Etrafına pozitif enerji saçan, yıkılıp kalmayan, düştüğü yerden inancıyla ayağa kalkıp devam eden kadın güzeldir benim için. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Burcu Esmersoy ile görüşmeye giderken, aklımdan bunlar geçiyordu... Az sonra Akmerkez WePublic'te spor kıyafet koleksiyonunu tanıtacak olan Burcu... Markasının adı Biondina.